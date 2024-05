Wirbel ums Kölner Pascha: Werden China-Spione im XXL-Laufhaus versteckt?

Köln - Findet etwa mitten in der Kölner Innenstadt ein echter Agenten-Krimi statt? Zumindest legen das neue Informationen rund um das "Pascha" nahe.

Und es wird noch verworrener: Der Anwalt soll einer der Hauptbeschuldigten in der bundesweiten Schleuser-Razzia Mitte April gewesen sein. Dabei wurden insgesamt zehn Personen verhaftet - unter anderem auch der Jurist aus der Kölner Region.

Das Kölner XXL-Laufhaus "Pascha" stand schon des Öfteren im Mittelpunkt polizeilicher Ermittlungen. © Marius Becker/dpa

Die international agierende Bande soll insbesondere im chinesischen Raum operiert haben und dabei illegale Aufenthaltstitel aus Deutschland an Ausländer vermittelt haben. Kostenpunkt: Laut Staatsanwaltschaft Düsseldorf bis zu 360.000 Euro pro Kopf.

Rund um die Schleuser-Vermutungen haben die Ermittlerinnen und Ermittler aber noch einen ganz anderen Verdacht: Wie die "BILD" weiter berichtet, würden die nämlich auch einen Zusammenhang mit China-Spionen nicht ausschließen.

Im Zentrum des Verdachts steht dabei das im Zuge der "Pascha"-Renovierung neu eröffnete Bordel-Hotel in der 9. Etage des Gebäudes. Der Verdacht: In dem für "normale" Gäste unzugänglichen Bereich könnten ganz diskret und unbemerkt chinesische Agenten beherbergt werden, die als sogenannte "Recruiter" neue China-Spione in Deutschland anwerben.

"Pascha"-Betreiber André Wienstroth, der ein enges Verhältnis zum inhaftierten Kölner Anwalt pflegen und sogar über eine Kinder-Patenschaft mit ihm eng verbunden sein soll, wollte sich dazu bislang nicht äußern.