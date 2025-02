Polizei in Köln-Weiden zieht um: Hier findest Du die neue Wache

Köln - Kurz vor dem Auftakt des Straßenkarnevals am 27. Februar darf sich die Kölner Polizei freuen: Die neue Wache in Weiden ist endlich bezugsfertig.

In dem modernen Dienstgebäude in Köln-Weiden ist auch das städtische Ordnungsamt untergebracht. © Polizeipräsidium Köln

Schon am 25. Februar dürfen die Beamten in das moderne Dienstgebäude, in dem auch das Kölner Ordnungsamt untergebracht ist, einziehen.

"Von der gemeinsamen Unterbringung mit dem städtischen Ordnungsdienst versprechen wir uns eine noch bessere Zusammenarbeit", meint dazu Mareike de Valck, Leiterin der Wachen auf der Venloer Straße sowie der neuen Wache Weiden.

Zumal man damit "optimale Bedingungen [habe], um schnell und zuverlässig für die Sicherheit der Bevölkerung im Kölner Westen zu sorgen", führt die Beamtin aus.

Dafür biete das neue Dienstgebäude nicht nur eine gute Erreichbarkeit für die Bevölkerung, sondern darüber hinaus auch zeitgemäße Arbeitsbedingungen für die Beamten vor Ort, heißt es weiter.