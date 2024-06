Premiere beim "Summerjam" in Köln: Das ist in diesem Jahr erstmals offiziell erlaubt

Nach der Cannabis-Legalisierung hat nun auch der "Summerjam"-Veranstalter bekannt gegeben, dass Besucher in diesem Jahr erstmals offiziell kiffen dürfen.

Von Jonas Reihl

Köln - Von Beginn an haben es die Besucherinnen und Besucher des Reggae-Festivals "Summerjam" in Köln gemacht, obwohl es eigentlich nicht erlaubt war: kiffen. In diesem Jahr aber wird alles anders.

Das "Summerjam" in Köln gilt als eines der größten Reggae-Festivals in Europa. © imago/Panama Pictures Denn kurz vor Start der 37. Auflage des Kult-Festivals, das vom 5. bis 7. Juli am Fühlinger See ausgerichtet wird, ist der Griff zur Tüte erstmals offiziell erlaubt! Das teilte der Veranstalter, die Contour Festival Organisations GmbH, am vergangenen Donnerstag mit. "Als Veranstalter des 'Summerjam'-Festivals halten wir uns an den gesetzlichen Rahmen, der in diesem Jahr erstmals von unseren Besuchenden den Konsum von Cannabis erlaubt", so das Unternehmen. Köln Lokal Polizei zieht erste Bilanz: So lief das EM-Duell zwischen England und Slowenien in der Domstadt Demnach habe man sich dazu entschieden, Konsum und Besitz der Droge in den gesetzlich erlaubten Mengen während des Festivals zu gestatten.

"Summerjam"-Veranstalter richtet spezielle Schutzzonen für Kinder und Jugendliche ein