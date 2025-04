23.04.2025 20:28 Rapper legt vor: Kölner Musik-Festival "c/o pop" gestartet

Von Mark Ludwig Köln - Mit dem Auftritt des Berliner Rappers Apsilon (34) hat am heutigen Mittwoch das mehrtägige Kölner Musikfestival "c/o pop" begonnen. Schon zum 22. Mal treten in Köln mehrere Newcomer der Musikszene auf. © Thomas Banneyer/dpa Bis einschließlich Sonntag werden in zahlreichen Clubs der Stadt und bei einem Straßenfestival im Veedel Ehrenfeld zahlreiche neue Musiktalente zu entdecken sein. "Der musikalische Fokus liegt in diesem Jahr auf jungen Bands aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Acts aus Nordrhein-Westfalen, denen wir hier eine Bühne geben", sagte Festivaldirektorin Elke Kuhlen. Über 130 Programmpunkte sind angekündigt, die Veranstalter erwarten rund 30.000 Besucher. Zu den Höhepunkten des Festivals zählen in den kommenden Tagen unter anderem Konzerte der Popsängerin Alli Neumann (30), der Indie-Popband "Die Nerven", des deutschen Singer-Songwriters "MilleniumKid" (25) oder des österreichischen Rap-Künstlers "bac". Köln Lokal Rohrbruch an Trinkwasserleitung: Hauptstraße im Kölner Süden komplett gesperrt Bei einem Straßenfestival am Wochenende rund um die Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld können mehrere Konzerte und Aktionen kostenfrei besucht werden. Begleitend zum Festival diskutieren am 24. und 25. April rund 1500 Teilnehmende beim Branchentreff "Convention" über aktuelle Themen der Musikindustrie mit Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. Das Musikfestival "c/o pop" findet seit 2004 jährlich in Köln statt.

Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa