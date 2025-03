Schnäppchen-Jäger aufgepasst: So kommt Ihr günstig an Schmuck, Elektronik und mehr

Köln - Schnäppchenjäger könnten Ende der Woche voll auf ihre Kosten kommen: Das Kölner Fundbüro versteigert am kommenden Freitag (4. April) wieder jede Menge Objekte, die einen neuen Besitzer suchen.

Mit ein wenig Glück kann man mit seinem Gebot einen ziemlich guten Deal machen. "Die Preise liegen zwischen 1 und 50 Euro, der Warenwert zwischen 10 und 250 Euro, in Einzelfällen sogar darüber", informierte der Sprecher.

Auch auf die beliebten "Wundertüten" - eine bunte Mischung an gefundenen Gegenständen, deren Zusammenstellung immer variiert - kann wieder geboten werden.

Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Köln findet die Versteigerung zwischen 11 und 13 Uhr im Konferenzraum des Fundbüros (Eingang Dillenburger Straße 27) in Kalk statt.

Zudem werden die Fundsachen nicht auf ihre Funktionalität überprüft, wie die Stadt betonte. Eine Gewährleistung oder Rücknahme ist daher ausgeschlossen.

Wer bei der Versteigerung dabei sein will, sollte sich am Freitag nicht allzu viel Zeit lassen. Weil nur eine begrenzte Zahl an Plätzen zur Verfügung steht, bittet die Stadt um rechtzeitiges Kommen.

"Eine Reservierung von Plätzen ist leider nicht möglich", erklärte der Sprecher.