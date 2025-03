Seit fast einem Jahr geschlossen: So ist der Stand bei der Sanierung der Kölner Zentralbibliothek

Das 1979 erbaute Gebäude am Kölner Neumarkt war dringend sanierungsbedürftig. © Oliver Berg/dpa

Noch knapp drei Jahre soll das Bauwerk, das 1979 am Neumarkt in der Kölner Innenstadt gebaut wurde, geschlossen bleiben - vorausgesetzt, die Arbeiten schreiten so voran, wie geplant.

Genau das scheint aktuell der Fall zu sein. Am Donnerstag hat die Stadt mitgeteilt, dass man derzeit voll im Plan sei: "Die Schadstoffsanierung hat das von der Stadt Köln beauftragte Generalunternehmen weitgehend ausgeführt. Im Innenbereich sind die Abbrucharbeiten in großen Teilen abgeschlossen", heißt es in dem Bericht.

Diese Arbeiten sind nötig, da das Gebäudeinnere bis auf das tragende Skelett komplett entkernt werden soll, um die Zentralbibliothek hinsichtlich ihrer Energieeffizienz fit zu machen für die Zukunft.

Zudem wurde das Mauerwerk des baufälligen Gebäudes bereits nahezu vollständig mit einem Gerüst eingekleidet. Dieses sei laut Mitteilung nötig, um die Fassade sanieren zu können.