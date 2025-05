Sicherer Radverkehr im Kölner Norden: Stadt baut wichtige Kreuzung in Riehl um

Köln - Gute Nachrichten für Fahrradfahrer in Köln -Riehl: Die Stadt hat den Radweg an der Kreuzung zum Niehler Kirchweg umgebaut und sicherer gemacht.

In der Vergangenheit wurden Autofahrerinnen und -fahrer an der neuralgischen Stelle zwar mit Schildern, Fahrbahnmarkierungen und Piktogrammen darauf aufmerksam gemacht, dass hier der Radverkehr Vorfahrt hat. Dennoch war es immer wieder zu Unfällen gekommen.

"Damit hat die Stadt Köln eine Musterlösung für den vorfahrtsberechtigten Radverkehr umgesetzt. Praxisorientiert, verkehrssicher und verständlich", heißt es in der Mitteilung weiter.

Daneben stehen weitere Maßnahmen für einen sichereren Verkehr im Kölner Norden an. So soll etwa auf der Neusser Straße bis Ende Mai unter anderem eine Mittelinsel errichtet werden, um Fußgängern und Radfahrern das Queren an der viel befahrenen Straße zu erleichtern.