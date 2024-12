Silvester-Tipps: Hier können Kölner ein spektakuläres Feuerwerk sehen

Köln - Der Jahreswechsel naht - und mit ihm die alljährliche Frage: Wo kann ich das Silvesterfeuerwerk in und um Köln am besten beobachten? Welche Plätze eignen sich, um einen tollen Blick auf das Spektakel zu erhaschen? TAG24 hat für Dich die besten Ausblicke für ein unvergessliches Feuerwerk gesucht!

Offen bleibt allerdings der etwas höher verlaufende Panoramaweg am Kennedy-Ufer.

Doch Vorsicht: Sowohl Hohenzollernbrücke als auch Zoobrücke sind in der Neujahrsnacht für Fußgänger gesperrt!

Wer hingegen lieber mit etwas weniger Menschentrubel ins neue Jahr einsteigen will, der sollte sich entlang des Konrad-Adenauer-Ufers platzieren. Auch die Bastei lädt zum Feuerwerks-Spektakel ein.

Einen Rundumblick bietet zudem die Treppe am Heinrich-Böll-Platz direkt unterhalb des Doms.

Wer ohnehin für eine feuchtfröhliche Party in der Innenstadt unterwegs ist, sollte sich rechtzeitig nach draußen begeben. Denn: Die besten Plätze in Köln sind schnell überfüllt - insbesondere das Rheinufer nahe der Altstadt ist Jahr für Jahr besonders beliebt, um Raketen und Böller über der Schäl Sick zu beobachten.

Der Autoverkehr auf der Deutzer Brücke ist in der Silvesternacht ab 21 Uhr untersagt. © Henning Kaiser/dpa

Einer der beliebtesten Plätze zum Feuerwerk-Schauen ist zweifelsfrei die Deutzer Brücke!

Hier kannst Du einen unvergleichlichen Blick auf die Skyline der Domstadt erhaschen. Zumal die Brücke ab 21 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt ist und Du so auch nicht von nervigen Autos gestört wirst.

Doch: So schön die Brücke an Silvester auch ist, so früh musst Du da sein, um Dir einen Platz zu sichern.

Und wichtig zu wissen: Sollte der Andrang zu groß werden, wird die Deutzer Brücke unter Umständen auch für Fußgänger gesperrt. Du solltest also risikobereit sein - und notfalls auf einen anderen Silvesterspot ausweichen.