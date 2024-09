Streit um Kölner Wahrzeichen: Wird das Musical-Dome-Aus schon wieder verschoben?

Der Grund: Erst wenn die Sanierung der Bühnen voraussichtlich im Dezember 2025 abgeschlossen ist, kann die Kölner Oper ihr neues Heim am Offenbachplatz beziehen und ihre Ausweichspielstätte im Staatenhaus in Deutz verlassen.

Für mehr als vier Millionen Euro wurde der Musical Dome für "Moulin Rouge" in ein Varieté-Theater nach Pariser Vorbild umgebaut. © Thomas Banneyer/dpa

Gelingt das, soll dann auch die Erfolgsgeschichte von "Moulin Rouge" fortgesetzt und das Musical weiterhin in Köln aufgeführt werden.

Erst im April hatte Hilke nämlich mitgeteilt, dass sein Unternehmen kein Interesse an einem Umzug des Erfolgsmusicals nach Deutz habe. "Wir wollen am Breslauer Platz so lange spielen, wie es möglich ist", so Hilke.

Der wahrscheinliche Grund: Insgesamt 20 Millionen Euro flossen in die Produktion von "Moulin Rouge", allein die Kulisse soll vier Millionen Euro gekostet haben. Ein Umzug ins Deutzer Staatenhaus wäre daher eine kostspielige Aufgabe.

"Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie und somit die ganze Stadt profitieren davon. Wir erhoffen uns seitens der Stadt eine proaktive Unterstützung [...], um hier eine für alle Seiten gute Lösung zu finden", fordert Hilke daher.