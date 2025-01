Trotz hohem Mietspiegel: Durchschnittsgehälter in Köln nur im Mittelfeld

Köln - Das Leben in Köln ist vergleichsweise teuer, Mieten und Lebenshaltungskosten steigen immer weiter an. Dennoch verdienen Kölnerinnen und Kölner teils deutlich weniger als in anderen NRW -Städten.

Das schlägt sich auch in der Zufriedenheit der Kölner Arbeitnehmer nieder. Lediglich 58 Prozent der Befragten gaben gegenüber der Plattform an, mit ihrem Einkommen zufrieden zu sein. In Düsseldorf sind es 59 Prozent, in Bonn sogar 61 Prozent.

Grund für die tendenzielle Unzufriedenheit sind die hohen Lebenshaltungskosten in der Domstadt. So liegt der Kölner Mietspiegel laut "ImmoScout24" bei etwa 12,42 Euro pro Quadratmeter und damit über vier Euro höher als im NRW-Schnitt (8,34 Euro pro Quadratmeter).