Überblick: Hier können Kölnerinnen und Kölner legal ihren Maibaum kaufen

Köln - Alles neu macht der Mai - nur in Sachen Liebe hoffentlich nicht! Immerhin steht in Köln und Umgebung zum 1. Mai eine ganz besondere Tradition an: das Maibaum-Stellen.

Um den Wildschlag möglichst zu unterbinden, richtet die Stadt Köln daher auch in diesem Jahr wieder Verkaufsstellen an insgesamt sechs Orten im Stadtgebiet ein.

Auf der linken Rheinseite finden sich solche Stellen in Longerich am Parkplatz Neusser Landstraße/Ecke Geestemünder Straße sowie in Rodenkirchen am Parkplatz des Forstbotanischen Gartens und in Sülz auf der Gleueler Straße/Ecke Militärringstraße.

Rechtsrheinische Verkaufsstellen befinden sich zudem in Brück (Erkermühle am Rather Mauspfad), in Dünnwald (Parkplatz Birkenweg) sowie am Umweltbildungszentrum Gut Leidenhausen in Porz-Eil.

Der Preis liegt bei neun Euro je angefangenen laufenden Meter: Ein drei Meter hoher Baum kostet damit 27 Euro. Zudem können buntes, wasserfestes Krepppapier und Holzherzen erworben werden.