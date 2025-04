11.04.2025 11:07 Ursache bislang völlig unklar: Motorradfahrer stürzt und verstirbt noch an Unfallstelle

Auf dem "Mauenheimer Gürtel" in Köln-Nippes ist am Freitagmorgen ein Motorradfahrer gestürzt und noch an Ort und Stelle verstorben. Die Polizei ermittelt.

Von Jonas Reihl

Köln - Auf einer viel befahrenen Straße in Köln-Nippes ist es am Freitagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei hat die Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein Motorradfahrer (60) gegen 6.30 Uhr auf dem "Mauenheimer Gürtel" unterwegs gewesen, als es zu dem folgenschweren Unfall kam. Die genauen Umstände müssten zwar noch ermittelt werden, teilt die Polizei mit. Dennoch deuten erste Erkenntnisse darauf hin, dass der Mann mit seiner Yamaha ohne Fremdeinwirkung in einer Rechtskurve gestürzt sein könnte. Ein Autofahrer hatte den neben seiner Maschine auf der Fahrbahn liegenden 60-Jährigen gegen 6.30 Uhr gefunden und anschließend die Rettungskräfte alarmiert. Köln Lokal Köln gestaltet beliebten Innenstadt-Platz neu: Das ist der Grund Die konnten den Mann allerdings auch nicht mehr retten: Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort und ermittelt nun, wie es zu dem Sturz gekommen ist. Möglich sei etwa auch "eine internistische Ursache", teilt die Behörde gegenüber TAG24 mit. Der "Mauenheimer Gürtel" war für die Unfallaufnahme über mehrere Stunden voll gesperrt.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa