Verweilverbot am Brüsseler Platz sorgt für Aufruhr bei Kölner Gastro-Verband: "Ein Armutszeugnis!"

Köln - Seit Jahren liegen Anwohnerinnen und Anwohner am Brüsseler Platz im Herzen des Belgischen Viertels in Köln im Dauerstreit mit der Stadt. Mit einem Verweilverbot soll das Thema nun endlich geklärt werden. Doch die Maßnahme ruft Kritik hervor.

Der Brüsseler Platz ist seit Jahren ein beliebter Anlaufpunkt für das Kölner Partyvolk. © Oliver Berg/dpa

Nachdem die Stadt kurz vor den Weihnachtstagen mitgeteilt hatte, dass sich Menschen ab Februar 2025 freitags, samstags und vor Feiertagen von 22 bis 6 Uhr nicht mehr auf dem beliebten Platz aufhalten dürfen, hat sich nun die Interessengemeinschaft Gastro (IG Gastro) bei Instagram zu Wort gemeldet.

"Mit dem Verweilverbot zeigt die Stadt Köln, dass sie kein Verständnis für die Realität des urbanen Lebens hat", findet der Zusammenschluss verschiedener Restaurants, Cafés und Bars deutliche Worte für die Maßnahme.

Weiter heißt es in dem emotionalen Post: "Statt Lösungen zu finden, werden Gastronominnen und Gastronomen und Kulturschaffende eiskalt zu Sündenböcken gemacht." Das sei nicht nur "unfair", sondern zudem auch "brandgefährlich für das Herz der Stadt", urteilt die IG.

Schließlich würden die Gastro-Betriebe am Brüsseler Platz den Menschen einen Ort schenken, an dem sie sich in kontrollierter Umgebung treffen könnten.