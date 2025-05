02.05.2025 11:22 War es eine Mutprobe? Schwimmer seit Donnerstag im Rhein vermisst - Suche bislang erfolglos

In Köln wird seit Donnerstagmittag ein Mann vermisst, der gegen 13.30 Uhr in Höhe der Bastei in den Rhein gestiegen ist.

Von Jonas Reihl

Köln - In Köln wird ein Schwimmer (36) vermisst, der am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr aus bislang unklarer Ursache in den Rhein gestiegen ist. Unter anderem wurde mithilfe eines Rettungshubschraubers nach dem Mann gesucht - bislang erfolglos. (Symbolbild) © Justin Brosch/dpa Trotz einer groß angelegten Suchaktion der Kölner Polizei habe der Mann bislang nicht gefunden werden können. Das berichtet die Polizei auf Anfrage von TAG24. Demnach seien unter anderem die Wasserschutzpolizei und ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen. Gegen Abend wurde die Suche dann erfolglos abgebrochen. Warum der 36-Jährige in das Wasser gestiegen ist, ist laut Polizeisprecher noch unklar. Medienberichte, wonach es sich um eine Wette gehandelt haben könnte, kann die Behörde nicht bestätigen. Stattdessen habe es sich wohl um eine Art Mutprobe gehandelt, heißt es. Köln Lokal Mammutprojekt startet: Stadt erneuert wichtige Verkehrsachse im Kölner Norden Nachdem er in Höhe der Bastei ins Wasser gegangen ist, sei der 36-Jährige schnell abgetrieben worden, teilt der Sprecher weiter mit. Zudem soll er in der Mitte des Flusses mehrfach untergegangen sein. Auf Höhe des Tanzbrunnens sei der Mann dann zuletzt gesehen worden. Inzwischen gilt der Mann auch offiziell als vermisst. Die Ermittlungen laufen. Schon seit Jahren weisen Stadt und Polizei immer wieder darauf hin, dass das Schwimmen im Rhein aufgrund der teils heftigen und unberechenbaren Strömungen lebensgefährlich sein kann.

Titelfoto: Justin Brosch/dpa