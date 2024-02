Was Jonas Hector an der Stadt Köln so richtig sauer macht: "Eine Katastrophe!"

Jonas Hector (33) nimmt nach seinem Karriereende einmal pro Woche eine Folge seines Podcasts "Schlag und fertig" auf. © David Inderlied/dpa

Denn wie der 33-jährige Ex-Kapitän des 1. FC Köln nun in der neuesten Folge seines Podcasts "Schlag und fertig" verrät, bringt ihn der Verkehr in der Domstadt regelmäßig an den Rand der Verzweiflung.

"Wenn es hier in Köln regnet, dann ist der Verkehr eine Katastrophe", wütet Hector.



Er hätte von der Kita seines Kindes bis zum Podcast-Büro zwar nur wenige Kilometer zurücklegen müssen, das dauerte aber eine gefühlte Ewigkeit.

"Die Leute hier können, sobald ein Tropfen Regen runterkommt, nicht mehr Auto fahren. Das ist unfassbar", meint der Ex-Profi.