Notarzteinsatz! Wichtige Bahnstrecke in Köln gesperrt

Köln - Bahnreisende in Köln müssen am Donnerstagmorgen mit teils krassen Verspätungen und Ausfällen rechnen. Grund dafür ist ein Notarzteinsatz im Bereich des Flughafens Köln/Bonn, der seit dem frühen Morgen läuft.

Rund um die Bahnhaltestelle Köln/Bonn Flughafen kam es am Donnerstagmorgen zu einem Notarzteinsatz. © Oliver Berg/dpa

Seit etwa 7 Uhr ist der Streckenabschnitt am Airport gesperrt.

"Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten dort die Dauer der Streckensperrung ab oder werden nach Möglichkeit umgeleitet", teilt die Informationsplattform "zuginfo.nrw" auf X mit.

Betroffen sind unter anderem der RE6 (Regionalexpress) sowie die RB27 (Regionalbahn). Daneben muss auch bei der S-Bahn-Linie 19 mit Einschränkungen gerechnet werden.

Während Passagiere des RE6 am Kölner Hauptbahnhof ausharren müssen, bis der Notarzteinsatz am Flughaften beendet ist, wird die RB27 zwischen den Haltestellen Köln Messe/Deutz und Troisdorf in beiden Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Gleiches gilt für die S19, die zwischen Köln Trimbornstraße und Porz-Wahn verkehrt.