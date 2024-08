11.08.2024 07:12 Zuwachs für Kölner Gastro-Szene: Neuer Burger-Spot in Innenstadt eröffnet

Am Samstag wurde mit "Boring Burger" eine neue Burger-Kette in der Kölner Innenstadt eröffnet. Weitere Läden in Hamburg und München sollen folgen.

Von Jonas Reihl

Köln - Burger-Fans aufgepasst! Am Samstag hat die neue Fastfood-Kette "Boring Burger" in der Kölner Innenstadt eröffnet. Das Fleisch steht im Vordergrund bei "Boring Burger". © Instagram/boringburger_ (Screenshot) Programm soll der außergewöhnliche Name allerdings nicht sein! Ganz im Gegenteil: Der neue Burger-Spot will Food-Enthusiasten mit Smashburgern begeistern und hat dafür schon Wochen vor der offiziellen Eröffnung kräftig die Werbetrommel gerührt. Und das durchaus mit Erfolg, wie sich am Samstag gezeigt hat: Vor dem Laden auf der Breite Straße haben sich dutzende Burger-Fans eingefunden, um sich als einer der ersten 100 Kunden eine kostenlose Probe des leckeren Guts zu sichern. Köln Lokal Neue Befragung schafft Klarheit: Leben die Menschen gerne in Köln? Doch was sind Smashburger überhaupt? Im Fokus steht das Fleisch, auf Beiwerk wie Salat und Tomate wird verzichtet. Köln nur der Anfang: Neue Filialen in Hamburg und München bereits geplant Mitten auf der Breite Straße in der Kölner Innenstadt ist der neue Burger-Spot zu finden. © Henning Kaiser/dpa Zudem wird das Patty auf dem Grill besonders platt gedrückt, sodass eine geschmacksintensive Kruste entstehen kann. Zum Start bietet "Boring Burger" insgesamt sechs verschiedene Burger- sowie zwei Pommes-Varianten an. Das Menü sei dabei bewusst kleingehalten, teilt das Gründer-Duo Luca Breuer und Anna Schlecht gegenüber "t-online.de" mit. Gemeinsam hat das Duo bereits eine echte "kölsche" Erfolgsgeschichte geschrieben: Mit der Zimtschnecken-Kette "Cinamood" konnten die beiden Domstädter bereits deutschlandweit für Aufsehen sorgen. Köln Lokal "Fantastische Neuigkeiten": Kölner Kult-Kneipe darf doch geöffnet bleiben! Ein Modell, das nun auch auf ihren Burger-Spot übertragen werden soll: Neben der Filiale in der Kölner City sind bereits weitere Läden in Hamburg und München geplant.

Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Instagram/boringburger_ (Screenshot)