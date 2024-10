Nach 180 Jahren: Erstmals eine Frau an der Spitze dieser Kölner Institution

Von 1999 bis 2012 war Barbara Schock-Werner (77) bereits Kölner Dombaumeisterin. © Marius Becker/dpa

Die 77 Jahre alte Architektin trat nach einstimmiger Wahl am Samstag die Nachfolge von Michael Kreuzberg an, wie der Zentral-Dombau-Verein (ZDV) mitteilte. Erstmals in der 180-jährigen Geschichte gehört somit eine Frau der Doppelspitze an, die sich aus Präsident und Sekretär zusammensetzt.

Barbara Schock-Werner, Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin, ist eine Institution in der Denkmalerhaltung und -pflege. Von 1999 bis 2012 war sie Kölner Dombaumeisterin.

In ihre Amtszeit fielen zahlreiche Projekte, die den Innenraumausbau des Kölner Doms bis heute prägen.

Herausragend sind darunter die 2001 errichteten Windfänge an den Westportalen, das Südquerhausfenster des weltberühmten Künstlers Gerhard Richter, die Beleuchtung des Dominnenraumes oder das Eingangsgebäude zur Turmbesteigung mit dem Domshop.