Nach 47 Jahren: Letzter Ford Fiesta rollt vom Band - Zukunft ungewiss

Ein Mitarbeiter baut im Kölner Ford-Werk eine Tür in einen Ford Fiesta ein. Die Produktion des Kleinwagens wird am heutigen Freitag eingestellt. © Oliver Berg/dpa

Seit 1976 wurden weltweit rund 20 Millionen Fiestas gebaut, etwa die Hälfte davon in Deutschland - anfangs in Saarlouis, später jahrzehntelang in Köln. "Die Fiesta-Erfolgsgeschichte ist noch lange nicht zu Ende", hatte das Unternehmen noch 2016 zum 40-Jahre-Jubiläum geschrieben. Nun ist es so weit: Die letzten Exemplare rollen vom Band.

"Für Ford ist das ein einschneidendes Ereignis", sagt der Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer. "Der alte Ford verabschiedet sich damit aus Europa und es kommt der neue Elektro-Ford."

Dabei sei keineswegs klar, welchen Stellenwert der Autobauer mit dem Pkw in Europa erreichen werde. Der europäische Elektroautomarkt sei hart umkämpft, nicht nur durch Tesla, sondern auch durch Chinesen.

Ford ist gerade dabei, knapp zwei Milliarden Euro in sein Kölner Werk zu investieren und dies dadurch umzustellen auf die Produktion von neuen Stromermodellen, das Erste soll Ende des Jahres auf den Markt kommen.