Nach Bahn-Schubser mitten in Köln: Zeuge erkennt Flüchtigen, Polizei schlägt zu

Köln - Nach dem Stoß eines 55-Jährigen vor eine Stadtbahn in Köln hat die Polizei jüngst einen Tatverdächtigen festgenommen.

Ein Passant erkannte den Mann am Wochenende und alarmierte direkt die Polizei. © Polizei Köln

Wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte, habe man den Tatverdächtigen nach einem Zeugenhinweis gegen 1 Uhr in der Nacht an der Ecke Zülpicher Straße/Dasselstraße schnappen können.

Ein Passant habe den Mann erkannt und sofort die Polizei gerufen. Demnach soll es sich bei dem Verdächtigen um einen 29-Jährigen handeln.

Erstinformationen der Ermittler zufolge soll er am vergangenen Donnerstag einen 55-Jährigen an der Bahnhaltestelle "Zülpicher Platz" vor eine einfahrende Bahn geschubst haben.