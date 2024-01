Nach Deportationsplänen auf AfD-Geheimtreffen: Großdemo am Kölner Heumarkt geplant

Köln - Am Kölner Heumarkt soll am morgigen Dienstag eine Großdemo stattfinden. Die Veranstaltung ist eine Reaktion auf das AfD-Geheimtreffen Ende letzten Jahres.

Der Protest ist für Dienstagabend um 19.30 Uhr geplant und soll bis 22 Uhr andauern. Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, werden etwa 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Heumarkt erwartet.

Schaut man sich die Like-Zahlen des Posts an, wird aber schnell deutlich: Es könnten weitaus mehr als 1000 Personen kommen, um ihre Meinung kundzutun. Am Morgen des 15. Januar konnte der Aufruf bereits über 3800 Likes sammeln. Zudem ist in vielen Kommentaren zu lesen, dass Kölnerinnen und Kölner an der Protestaktion teilnehmen wollen.

Allerdings konnte die geplante Kundgebung noch nicht final genehmigt werden, da nach Express-Informationen noch nicht alle Sicherheitsdetails geklärt werden konnten.