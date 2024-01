2000 Dresdner demonstrieren gegen Deportations-Pläne der AfD

Dresden - Mehr als 2000 Dresdner protestierten am heutigen Sonntag gegen die AfD und ihr Vorhaben der "Remigration" von Millionen Deutschen.

Mehrere Hundert Menschen hatten sich am Sonntagnachmittag auf dem Schlossplatz versammelt. Im Verlauf des Nachmittags wurden 2000 daraus. © Norbert Neumann

Elf Bündnisse (darunter die grüne und linke Jugend, die Jusos, Fridays For Future, der Studierendenrat der TU Dresden und Mission Lifeline) haben zur Demonstration unter dem Motto "Demokratie verteidigen!" auf dem Schlossplatz geladen. Die Organisatoren fordern: "Zusammen gegen rechts - Wir sind der Aufschrei aus der Zivilgesellschaft".

"Spätestens seit der Veröffentlichung der Correctiv-Recherche über ein Geheimtreffen, auf dem führende AfD-Politiker*innen Pläne für Massendeportationen schmiedeten, ist klar: Die AfD ist kein Teil unserer Demokratie!"

"Wir alle" seien gefragt, Haltung zu zeigen, hieß es weiter.

Man brauche sich nicht fragen, wie es damals geschehen konnte, dass Nazis an die Macht kamen. Dieses Phänomen ließe sich jetzt wieder beobachten, sagte ein Redner zu Beginn der Demo. Man müsse verhindern, dass die AfD in die Regierung kommt.

Dem Aufruf folgten am Sonntag laut Veranstalterangaben mehr als 2000 Leute. Sie versammelten sich gegen 14 Uhr in der Dresdner Innenstadt auf dem Schlossplatz und den angrenzenden Straßen. Anschließend startete die riesige Gruppe einen Demonstrationszug, der sich unter anderem entlang des Post-, Pirnaischen- und Carolaplatzes zum Ausgangspunkt zurück bewegte.

"Dass in so kurzer Zeit, so viele Leute hierher kamen, finden wir motivierend", sagten die Veranstalter nach der zweieinhalbstündigen Aktion zu TAG24. "Es ist ein Zeichen, dass es sich lohnt, weiterzumachen." Die Polizei sicherte die Demonstration ab. "Sie verlief störungsfrei", teilte ein Sprecher mit.