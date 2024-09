Nach Explosion vor Kölner Diskothek: Polizei fahndet jetzt mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter

Explosionen vor Hauseingängen sind ein oft angewandtes Drohmittel der Gruppe gegenüber rivalisierenden Drogenbanden. Auch ein Entführungsfall in Köln-Rodenkirchen vor wenigen Monaten soll auf ihr Konto gehen.

Eine Verbindung mit der sogenannten "Mocro Mafia" können die Beamten bislang nicht herstellen. Dabei erinnert das Vorgehen stark an diverse andere Taten der niederländischen Verbrecherbande, die sich zuletzt im Kölner Raum ereignet haben.

Auf den jetzt veröffentlichten Bildern ist ein Mann zu sehen sein, der im Anschluss an die Detonation in Richtung Friesenplatz davonläuft. Dabei trug er demnach eine weiß-blaue Jacke, eine dunkle Hose sowie dunkle Sneaker.

Das bestätigte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Die Ermittler gehen weiter von Vorsatz aus. Grundlage für diese Annahme seien die "Aufzeichnungen der polizeilichen Videobeobachtung" am Tatort.

Durch die Wucht der Detonation waren Türen und Fenster geborsten. Teilweise stürzte auch die Deckenverkleidung zu Boden. © Vincent Kempf/dpa

Hinter dem Begriff "Mocro" verbirgt sich das niederländische Slangwort für Marokko - ein eindeutiger Hinweis auf die Herkunft der meisten Mitglieder der gewaltbereiten Vereinigung.

Auslöser für die Gewaltspirale soll laut Ermittlern der Diebstahl einer großen Menge Cannabis aus einer Lagerhalle in Hürth gewesen sein. Eine Ermittlungskommission (EK) in Köln bearbeitet in diesem Zusammenhang derzeit etwa 25 Verfahren.

Die EK trägt den Namen "Sattla". Der ungewöhnliche Name kommt aus dem Arabischen, wo "Sattla" Haschisch bedeutet. Rund 50 Beamte sind im Einsatz, um die Hintergründe der Taten zu klären.

Bei der Explosion auf der Kölner Partymeile am frühen Montagmorgen gegen 5.45 Uhr war ein 53-jähriger Mann verletzt worden. Türen und Fenster wurden stark beschädigt. Die exakte Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.