Mitten in der Nacht: 19-Jähriger kracht betrunken mit Porsche gegen Hauswand

Köln - Mit Vollgas ins Wochenende: In der Nacht auf Sonntag krachte ein 19-jähriger Porsche-Fahrer in Köln -Lindenthal mit 1,5 Promille gegen die Fassade eines Wohnhauses.

Am Auto und am Gebäude entstand erheblicher Schaden. Ganz zu schweigen von dem, was sich die Anwohner beim Knall mitten in der Nacht wohl gedacht haben dürften.