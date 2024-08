Neuer Bericht zeigt es im Detail: Hier ist es in Köln am gefährlichsten

Köln - Seit 2022 sind die Straftaten im Kölner Stadtgebiet um sechs Prozent gestiegen. Es gibt mehr jugendliche Täter und eine gleich bleibende Aufklärungsquote. So steht es in einem neuen Bericht zum "Masterplan Sicherheit" der Stadt Köln. Der listet auch detailliert auf, wo es in Köln aktuell am gefährlichsten ist.