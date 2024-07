"Panikattacken ohne Ende": CSD-Besucher kritisieren Orga von Tokio-Hotel-Konzert

Köln - Auch fast zwanzig Jahre, nachdem Tokio Hotel in Deutschland ihren ersten Hit gelandet haben, ist die Band noch unfassbar beliebt. Das mussten am Samstag auch die Zuschauer des Freikonzerts auf dem Festgelände des Christopher Street Day in Köln feststellen. Es war derartig voll am Heumarkt, dass einige Besucher die Organisatoren auf Social Media scharf kritisierten.