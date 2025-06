16.06.2025 10:39 Sommerprogramm 2025: Kölner Seilbahn plant Events in luftiger Höhe

Romantik hoch über dem Rhein es am Samstag (21. Juni) bei der Kölner Seilbahn. Die geht an diesem Tag in die Verlängerung, und zwar bis 1 Uhr nachts.

Von Alina Eultgem

Köln - Romantik hoch über dem Rhein gibt es am Samstag (21. Juni) bei der Kölner Seilbahn. Die geht an diesem Tag in die Verlängerung, und zwar bis 1 Uhr nachts. Alles in Kürze Kölner Seilbahn verlängert am 21. Juni bis 1 Uhr nachts

Mittsommernacht mit romantischer Fahrt über den Rhein

Letzter Einstieg an den Stationen um 0:45 Uhr

Reguläre Fahrpreise für die besondere Fahrt gelten

Weitere Events wie Sternschnuppenfahrt und Kölner Lichter folgen Mehr anzeigen Die Kölner Seilbahn transportiert anlässlich der Mittsommernacht ihre Gäste am 21. Juni länger als üblich. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa Anlässlich der Mittsommernacht dürfen sich Fahrgäste auf ein ganz besonderes Erlebnis freuen: Statt wie sonst am frühen Abend Schluss zu machen, darf man an diesem Tag bis Mitternacht über den Rhein schweben. Der letzte Einstieg an den Stationen "Zoo" und "Rheinpark" ist um 0.45 Uhr. Mit den charmant-nostalgischen Gondeln geht's hoch hinaus und das lohnt sich: Denn von ganz oben hat man einen grandiosen Blick auf Rhein, Rheinpark, Mülheimer Hafen und natürlich die Kölner Altstadt. Köln Türen geöffnet: Am Muttertag in den NRW-Landtag Besonders schön: Für die Fahrt gelten ganz normal die regulären Fahrpreise. Kölner Seilbahn: Diese Events dürft Ihr nicht verpassen Die Kölner Seilbahn hält 2025 gleich mehrere Events für ihre Gäste bereit, darunter auch die besondere Fahrt der "Kölner Lichter". (Symbolbild) © Georg Wendt/dpa Die Mittsommernacht ist nur der Anfang zahlreicher Seilbahn-Events im Sommer: Am 12. Juli findet die "Sternschnuppenfahrt" statt, am 23. August geht es dann weiter mit der "Kölner Nacht der Seilbahn" und am 30. August kann man ein Feuerwerk der "Kölner Lichter" aus den Gondeln erleben.

Alle Informationen zu den Fahrten der besonderen Art findet Ihr auf der Website der Kölner Seilbahn.

Titelfoto: Bildmontage: Uwe Anspach/dpa, Georg Wendt/dpa