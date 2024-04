Fehlende Genehmigungen: Wohnungsbau in NRW 2023 massiv zurückgegangen - trotz großer Not

Düsseldorf - Überall in Nordrhein-Westfalen (NRW) suchen die Menschen händeringend nach bezahlbarem Wohnraum. Doch im Jahr 2023 wurden 26 Prozent weniger Wohnungen genehmigt als noch im Vorjahr.

In Nordrhein-Westfalen konnten 2023 aufgrund von fehlenden Genehmigungen rund 26 Prozent weniger Wohnungen gebaut werden als noch im Vorjahr (Symbolbild). © Monika Skolimowska/dpa

Insgesamt lediglich 43.603 Wohnung wurden in ganz NRW im vergangenen Jahr genehmigt, wie das Landesstatistikamt (IT.NRW) am Mittwoch in Düsseldorf mitteilt.

Stark gesunken ist demnach die Zahl der genehmigten Wohnungen in Einfamilienhäusern. Diese ging um knapp 40 Prozent auf 6669 zurück.

Die Zahl der genehmigten Wohnungen in neu errichteten Wohngebäuden mit drei und mehr Wohnungen sank ebenfalls um knapp 28 Prozent auf 24.793.

Rückläufig ist auch die Zahl der genehmigten Wohnungen in Wohngebäuden mit zwei Wohnungen. Diese ging um 47 Prozent zurück auf nunmehr 2028 Wohnungen.