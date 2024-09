27.09.2024 06:09 Hoher Besuch in Köln: Dieser Staatspräsident sorgt am Wochenende für Sperrungen

Staatsbesuch - mitten in Köln! Am Wochenende werden in der Kölner Innenstadt zahlreiche Straßen gesperrt.

Von Maurice Hossinger

Köln - Ein Staatsbesuch aus einem der deutschen Nachbarländer sorgt am Wochenende für gesperrte Straßen mitten in der Kölner Innenstadt. Er steckt dahinter! Bei seinem dreitägigen Besuch in Deutschland ist Sergio Mattarella (83) zwei Tage in Köln zu Gast. © Cristian Cristel/XinHua/dpa Die Liste der prominenten Staats-Oberhäupter in "Kölle" wird sich am kommenden Wochenende um eine Person erhöhen. Auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) wird der italienische Ministerpräsident Sergio Mattarella (83) am 28. und 29. September im Rheinland aufschlagen. Auf dessen Besuch muss auch die Polizei reagieren. Die wird aufgrund des Italieners kurzfristig einige Straßen in der Innenstadt sperren. Auch der Zugang zum Kölner Dom, dem historischen Rathaus, dem Luxus-Hotel "Excelsior" sowie der Flora und dem Botanischen Garten wird kurzzeitig eingeschränkt, heißt es. Autofahrer müssen sich ebenfalls auf Veränderungen beim Parken einstellen: In den jeweiligen Bereichen werden Parkplätze nur begrenzt oder gar nicht zur Verfügung stehen. Dennoch teilte die Polizei mit, dass ein Eingriff in den Kölner Straßenverkehr auf das "unbedingt erforderliche Maß" beschränkt werden soll.

