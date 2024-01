Köln zeigt klare Kante gegen die AfD! Hier kommt es am Wochenende zu Mega-Protesten

Köln - An diesem Wochenende haben zahlreiche Versammlungen und Demonstrationen gegen Rechts die Domstadt voll im Griff. Das müssen Kölnerinnen und Kölner nun wissen!

Bereits am vergangenen Mittwoch waren Zehntausende Menschen auf den Kölner Straßen, um gegen die AfD zu protestieren. © Oliver Berg/dpa

Wegen des zuvor geheimen Treffens einiger AfD-Funktionäre zu fragwürdigen Abschiebe-Methoden in einer Brandenburger Villa haben sich in den vergangenen Tagen unzählige Protestbewegungen gegen die AfD in Deutschland auf die Straße bewegt.

Auch in Köln ist nach dem Mega-Ansturm auf den Heumarkt am Mittwoch erneut wieder einiges los.

Den Startschuss gibt das Bündnis "Köln stellt sich quer" am morgigen Sonntag. Rund 10.000 Personen sollen sich zwischen 12 und 14 Uhr an der Deutzer Werft einfinden und zum Thema "Demokratie schützen, AfD bekämpfen" demonstrieren.

Darüber hinaus soll nach Angaben der Polizei eine Versammlung (11.15 Uhr bis 13 Uhr) mit rund 10.000 bis 15.000 Teilnehmenden mit Start am Deutzer Bahnhof stattfinden. Im Laufe des Nachmittags soll sich der Trupp schließlich über die Deutzer Brücke, die Cäcilienstraße bis zum Neumarkt in Bewegung setzen.

Auf dem gleichen Weg soll es anschließend zur Deutzer Werft gehen.