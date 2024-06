Personal-Krise bei Kölner Kitas: Neuer Protest am Freitag!

Die Freie Wohlfahrtspflege NRW macht in dieser Woche mit einem neuen Protest auf Personalmissstände bei den Kölner Kitas aufmerksam.

Von Patrick Richter

Köln - Die Freie Wohlfahrtspflege NRW macht seit Montag in einer neuen Protestwoche auf Missstände bei all ihren angeschlossenen Einrichtungen aufmerksam. Am Freitag sollen auch die Kölner Kitas mitmachen, denn es fehlt nach wie vor Geld und vor allem: genügend Personal!

Jede Menge Kinder, aber zu wenige Betreuer und Betreuerinnen: Die Kitas in Köln kämpfen seit über einem Jahr mit Personalmangel. (Symbolbild) © +++ dpa-Bildfunk +++ Das teilte der Verband mit. An den betroffenen Kitas sollen am Freitag innerhalb der bereits seit Montag laufenden "Black Week" schwarze Plakate gut sichtbar an den Einrichtungen hängen. Darauf zu lesen: ein Appell an die Politik, mehr Geld und Anstrengungen zu unternehmen, die die nach wie vor angespannte Personalsituation bei den Kölner Kitas entschärft. "Gehen hier bald die Lichter aus?", heißt es auf den schwarzen Bannern, die dann zu lesen sein sollen. Die Eltern sind aufgerufen, Fotos dieser Plakate in den sozialen Medien zu teilen und so die Reichweite der Aktion zu erhöhen. Neben dem sogenannten "Social Black Friday" hat das Bündnis außerdem eine öffentliche Petition namens "Jedes Kind gezählt" gestartet. Bis zum 9. Juli können dafür online Unterschriften gesammelt werden. Gut 28.000 sind es bislang.

Stadt Köln: Jede dritte Kölner Kita hat zu wenig Personal