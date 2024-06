Zu Laut? Tempo 30 auf dieser Kölner Verkehrsader kommt doch nicht!

"Nun scheitert das Vorhaben an der Bezirksregierung und die Anwohnenden müssen weiter ihr Recht einklagen. Viel leichter wäre es, wenn endlich die Straßenverkehrsordnung so geändert würde, dass Kommunen freier über Tempo 30 entscheiden könnten", meint Christiane Martin, Fraktionsvorsitzende im Kölner Rat.

Das Verwaltungsgericht Köln hat inzwischen bestätigt, dass Tempo 30 auch als "akute Gefahrenabwehr" nicht übergangsweise kommen darf.

Abhilfe in der Sache kann eigentlich nur der Bund schaffen, in dem er den Kommunen mehr Freiheiten bei der Gestaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt. Das geht aber nur wenn das Straßenverkehrsgesetz geändert wird, was in dem Ausmaß aber noch nicht passiert ist.