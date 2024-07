Polizei sieht neue Gewaltdimension: Plötzlich ist die Sicherheit aller Bürger in Gefahr!

Michael Esser (55) war Leiter des Staatsschutzes und der Abteilung zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs. Jetzt ist er Chef der Kölner Kriminalpolizei. © Marius Becker/dpa

Diese habe es in Deutschland so noch nicht gegeben, sagte Kriminaldirektor Michael Esser in Köln. Es handele sich um einen der komplexesten Einsätze, die die Polizei in NRW in den vergangenen Jahren zu bewältigen gehabt habe.

Die Kölner Polizei hatte am Freitag zwei Geiseln aus der Gewalt von Entführern befreit. Die Beendigung dieser Geiselnahme sei äußerst prekär gewesen. "Es kam zu extremsten Bedrohungsszenarien", so Esser.

"Wir mussten sogar annehmen, dass Maschinenpistolen eine Rolle spielten." Man habe damit rechnen müssen, dass die Täter die Geiseln umbringen würden. Drei Tatbeteiligte habe man entkommen lassen müssen, um das Leben der Geiseln zu schützen.

Hintergrund der Entführung sei die organisierte Kriminalität im Drogenbereich, es stünden Geldforderungen im Raum. In diesem Zusammenhang seien auch mehrere Explosionen Ende Juni und Anfang Juli zu sehen.