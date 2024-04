Preishammer in der Lanxess-Arena: Hier wird's bald richtig teuer!

Die Parkkosten direkt an der Lanxess Arena könnten im Mai deutlich steigen. Der sogenannte Arena-Tarif steigt dann von 6,50 Euro auf 9 Euro.

Von Patrick Richter

Köln - Direkt an der Halle parken und danach Spitzensport oder Konzerte live erleben. Das wird für Besuchende der Lanxess-Arena in Köln, die mit Auto anreisen, künftig ziemlich teuer. Denn der Betreiber will den sogenannten "Arena-Tarif" fürs Parken von aktuell 6,50 Euro auf 9 Euro anheben!

Gerade am Abend, wenn Konzerte oder Sportevents stattfinden, wird der Arena-Tarif von Besuchern gerne genutzt. © Ina FASSBENDER/AFP Das berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger und beruft sich auf eine Anfrage an das Management der Arena. Es wäre bereits das zweite Mal innerhalb von zwei Jahren, dass das Parken an der Arena teurer wird. Erst vergangenes Jahr war der Tarif um 50 Cent angehoben worden. Der Arena-Tarif gilt ab zwei Stunden vor dem Event und bis zwei Stunden danach. Auch Kurzparker müssen seit letztem Jahr deutlich mehr zahlen. Aktuell liegt der Stundensatz bei 2 Euro, der Tageshöchstsatz bei 20 Euro. Köln 250.000 Euro Strafe oder Knast: Kölner Ehepaar darf Haus nicht mehr verlassen! Geschäftsführer Stefan Löcher begründet das auf Anfrage der Zeitung so: "Die meisten Gäste nutzen das Parkhaus fünf bis sechs Stunden, ich empfinde den neuen Tarif für diese Zeit als ordentlich." Im Vergleich zu anderen Hallen war die Lanxess-Arena in Sachen Parkgebühren bisher auch günstig: In der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf kostet ein Eventparkticket beispielsweise 8 Euro.

Preishammer – aber es gibt Alternativen