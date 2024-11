19.11.2024 10:49 Solidaritätskundgebung zugunsten der Ukraine in Köln: So viele Teilnehmer werden erwartet

1000 Tage dauert Russlands Angriffskrieg an diesem Dienstag. In Köln wird deshalb demonstriert - verbunden mit Forderungen an die Bundesregierung.

Köln - Aus Anlass des 1000. Kriegstages findet am heutigen Dienstag in Köln eine Solidaritätsdemonstration für die Ukraine statt. Rund 2000 Personen nehmen am heutigen Dienstag an einer Solidaritätskundgebung zugunsten der Ukraine teil. © Henning Kaiser/dpa Am 19. November ist es 1000 Tage her, seit Russland das Nachbarland angriff. Auf der Kundgebung soll an die Bundesregierung appelliert werden, die Unterstützung für die Ukraine deutlich zu verstärken. Organisator ist der deutsch-ukrainische Verein Blau-Gelbes-Kreuz, angemeldet sind nach Angaben der Polizei 2000 Teilnehmer. Ein Sprecher des Blau-Gelben Kreuzes sagte, der Demonstrationszug werde sich durch die gesamte Kölner Innenstadt bewegen, von der rechtsrheinischen Deutzer Werft bis zum Aachener Weiher im linksrheinischen Teil der Stadt. Dass der Krieg so lange dauere, liege auch an den unzureichenden Waffenlieferungen des Westens, kritisierte das Blau-Gelbe-Kreuz. Köln Verwirrung über Köln: Hängt da eine echte Person an einem Zeppelin? "Die westlichen Zauderer und Bedenkenträger haben großen Anteil an der heutigen Situation. Wäre die Ukraine militärisch stärker und damit erfolgreicher, wäre Russland schon längst am Verhandlungstisch." Die finanziellen Mittel im Haushalt 2025 sollten deshalb auf bis zu zehn Milliarden Euro aufgestockt werden. Außerdem brauche die Ukraine mehr weitreichende Waffen, um Waffenlager und andere militärische Ziele innerhalb Russlands zu zerstören.

Titelfoto: Henning Kaiser/dpa