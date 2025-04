Spektakuläre Schau: Gerettete Glasmalereien aus der Ukraine in Köln zu sehen

Köln - Mittelalterliche Glasmalereien aus dem Khanenko Museum in Kiew sind nun ein Jahr lang in Köln zu sehen.

Die acht in Köln ausgestellten Kunstwerke umfassen Kirchenfenster und Kabinettscheiben aus Europa. © Oliver Berg/dpa

Unter dem Titel "Licht in dunklen Zeiten" zeigt das Museum Schnütgen eine Auswahl an Kunstwerken, die vor einer Zerstörung durch den Krieg gerettet werden konnten. "Russland will auch das Kulturerbe der Ukraine entwerten", sagte die Direktorin des Khanenko Museums, Yuliya Vaganova.

Bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine 2022 sei das Museum durch einen Raketeneinschlag in unmittelbarer Nähe in Mitleidenschaft gezogen worden.

Viele Kunstwerke konnten gerade noch rechtzeitig gesichert werden, darunter auch die Glasmalerei-Sammlung, die durch Erschütterungen besonders gefährdet ist.

Zwölf der Malereien wurden im vergangenen Dezember unbeschadet nach Köln gebracht.

Die Ausstellung im Schnütgen sei nicht nur ein Beitrag zur Rettung der europäischen Kulturgüter, sondern auch ein Zeichen der Solidarität und Freundschaft mit der Ukraine, sagte Kuratorin Manuela Beer.