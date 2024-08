Sperrung auf A4: Baumaßnahmen bremsen Holland-Urlauber aus

Die Ost-West-Verbindung der A4 von und nach Köln ist eine von Urlaubern viel befahrene Autobahn in die Niederlande. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Ab dem 21. August besteht die Sperrung der Autobahn zwischen dem Kreuz Aachen und der Anschlussstelle Aachen-Zentrum täglich zwischen 20 Uhr und 5 Uhr, wie die Autobahn GmbH des Bundes in Köln mitteilte.

An den beiden Sonntagen gilt die Sperrung ganztägig. Grund sind Arbeiten an Hochspannungsleitungen. Am 4. September soll die Strecke ab 5 Uhr wieder frei sein.

Der Verkehr in Richtung Heerlen in den Niederlanden werde ab Kreuz Aachen über die A44 durch die Stadt zur Anschlussstelle Aachen Zentrum geleitet.

Auf der gegenüberliegenden Seite wird der Verkehr durch Aachen über die Anschlussstelle Broichweiden der A44 geleitet und von dort zurück zum Aachener Kreuz.