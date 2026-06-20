Spezieller Job: Movie Park sucht gruselige Monster für Horror-Event
Von Florentine Dame
Bottrop - Mehr als vier Monate vor Halloween sucht der Movie Park Bottrop (NRW) noch möglichst schauriges Personal.
Monster, Zombies und andere blutrünstige Gestalten bekommen an diesem Samstag die Gelegenheit, ihr Gruselpotential bei einem großen Casting unter Beweis zu stellen.
Während des Halloween Horror Festivals im Zeitraum vom 26. September bis zum 8. November verwandelt sich der Freizeitpark immer wieder tageweise in ein Horror-Terrain.
Gefragt sind dann möglichst furchteinflößende Kreaturen, die bei den Gästen für Angst, Adrenalin und Schreckmomente sorgen.
Aufgerufen am offenen Casting teilzunehmen sind nach Auskunft des Parks Erwachsene, die Spaß daran haben, in fremde Rollen zu schlüpfen - und die an möglichst vielen der Veranstaltungstage verfügbar sind.
Viele Jobs würden mit bereits erfahrenen Alt-Monstern aus den Vorjahren besetzt, erklärt Rick Klönder, beim Festival verantwortlich für das Personal.
Schaurig - und trotzdem sympathisch
Im rund 300 Monster großen Team sei ein hoher Anteil seit mehreren Jahren dabei. "Wir haben Monster, die gehen in ihre 20. Saison", so Klönder. Frischblut und besondere Talente seien aber immer gefragt. "Wer beim Casting richtig überzeugt, dem bieten wir auch eine Stelle an", sagt er.
Punkten könne man mit schauspielerischem Können, ausgefallenen Kostümen sowie mit besonderen Fähigkeiten wie Stelzenlauf oder Feuerspucken, so der Movie-Park-Mitarbeiter. "Wir suchen keine Einzelkämpfer", betont Klönder.
Zum Casting gehöre daher auch die Vorbereitung, bei der genau geschaut werde, ob jemand teamfähig und sympathisch sei.
Rund eine Stunde lang sollen die Teilnehmenden ihr eigenes, möglichst authentisches Erscheinungsbild erschaffen, bevor sie sich dann in einem der Horrorhäuser möglichst gruselig in Szene setzen.
Kostüme und Make-up dürfen mitgebracht werden. Erfahrene Monster stehen den Bewerbern dabei zur Seite.
Titelfoto: Marius Becker/dpa