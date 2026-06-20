Spezieller Job: Movie Park sucht gruselige Monster für Horror-Event

Bottrop - Mehr als vier Monate vor Halloween sucht der Movie Park Bottrop ( NRW ) noch möglichst schauriges Personal.

Mehr als vier Monate vor Halloween sucht der Movie Park Bottrop noch möglichst schauriges Personal. (Archivfoto) © Marius Becker/dpa

Monster, Zombies und andere blutrünstige Gestalten bekommen an diesem Samstag die Gelegenheit, ihr Gruselpotential bei einem großen Casting unter Beweis zu stellen.

Während des Halloween Horror Festivals im Zeitraum vom 26. September bis zum 8. November verwandelt sich der Freizeitpark immer wieder tageweise in ein Horror-Terrain.

Gefragt sind dann möglichst furchteinflößende Kreaturen, die bei den Gästen für Angst, Adrenalin und Schreckmomente sorgen.

Aufgerufen am offenen Casting teilzunehmen sind nach Auskunft des Parks Erwachsene, die Spaß daran haben, in fremde Rollen zu schlüpfen - und die an möglichst vielen der Veranstaltungstage verfügbar sind.

Viele Jobs würden mit bereits erfahrenen Alt-Monstern aus den Vorjahren besetzt, erklärt Rick Klönder, beim Festival verantwortlich für das Personal.