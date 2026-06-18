Wasserverbot! Stadt Köln greift durch und droht Bürgern mit 50.000 Euro Bußgeld

Köln - Die Stadt Köln zieht die Reißleine: Wegen anhaltender Trockenheit herrscht ab sofort ein striktes Wasserentnahme-Verbot!

Aus fließenden Gewässern darf in Köln ab sofort kein Wasser mehr entnommen werden. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Die geringen Niederschläge im Frühjahr haben den Gewässern in der Rheinmetropole schwer zugesetzt. Schon jetzt führen die Bäche immer weniger Wasser, manche sind bereits vollständig ausgetrocknet.

Genannt werden unter anderem Selbach, Flehbach, Giesbach und Kurtenwaldbach. Laut Stadt führten bereits die Sommer 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 und 2025 sehr wenig Niederschlag. Auch das Jahr 2026 sei bislang zu trocken gewesen.

Angesichts dessen hat das örtliche Umwelt- und Verbraucherschutzamt jetzt eine allgemeine Verfügung erlassen, die besagt, dass die Entnahme von Wasser aus Bächen und Flüssen, die im Kölner Stadtgebiet verlaufen, untersagt ist.

Eine ähnliche Regelung hat es auch in den vergangenen Jahren gegeben. Die neue Anordnung gilt jeweils vom 1. Juni bis 31. Oktober und ist zunächst bis einschließlich 31. Oktober 2030 befristet.