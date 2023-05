Auch das noch! Hund Pino muss nach Rettung aus verwahrloster Wohnung operiert werden

Bergheim - Das Tierheim Bergheim hat derzeit alle Hände voll zu tun! Einer der Gründe ist Vierbeiner Pino, der nach seiner Rettung auch noch operiert werden musste. Schon bald will die Fellnase das Tierheim hinter sich lassen und das Leben in vollen Zügen genießen.

Mit großem Lampenschirm und einem verbundenen Beinchen muss Pino die nächsten Tage vorliebnehmen. © Montage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Am Montag machten die Tierretter auf das Schicksal des kleinen Pinos aufmerksam, der vor wenigen Tagen gemeinsam mit seinen Geschwistern und seiner Mama aus einer völlig verwahrlosten Wohnung gerettet werden musste.

"Als würde das nicht schon reichen, musste er jetzt auch noch beim Tierarztteam in Neuss unters Messer", schrieb das Tierheim. Grund für den akuten Eingriff ist eine in der Vergangenheit unentdeckt gebliebene Ellbogenfraktur, die den putzigen Pino nicht so recht rund liefen ließ.

Ein Röntgenbild brachte schließlich Licht ins Dunkle. Zu allem Überfluss wuchs die Fraktur auch noch schief zusammen und dürfte dem kleinen Flitzer mächtig Schmerzen bereitet haben. Um diesen jetzt aber Abhilfe zu verschaffen, hieß es für den kleinen Racker tapfer sein und Zähnchen zusammenbeißen.

Gesagt, getan! "Das tapfere kleine Kerlchen hat alles gut überstanden, aber die Boxenruhe macht ihm verständlicherweise überhaupt keinen Spaß." Scheint, als hätte Pino nach überstandener OP den Drang danach auszubrechen und sich den Frust aus den Beinen zu laufen.