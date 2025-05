Als Gebärmaschine missbraucht: Findet Malteser-Mädchen Maya den Weg zurück ins Glück?

Frankfurt am Main - Maya, die sanftmütige Bichon-Malteser-Mix-Hündin (geboren circa Mai 2024), hat schon viel Leid erfahren – doch jetzt hofft sie im "Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841" auf ein Leben voller Liebe und Geborgenheit.

Trotz ihrer traumatischen Vergangenheit ist Maya eine freundliche, verspielte Hündin mit jungem Herzen. Sie liebt es zu toben, die Welt zu erkunden und ausgelassen zu spielen. Doch die Welt ist noch neu für sie: Sie muss erst lernen, was Leinenführigkeit bedeutet, wie man entspannt Auto fährt oder stundenweise alleine bleibt.

Glücklicherweise wurden Mama und Kinder beschlagnahmt und verbrachten drei Wochen in Quarantäne, bevor sie ins Tierheim kamen. "Maya hat ihre Mutterrolle vorbildlich gemeistert, aber jetzt ist es Zeit, dass sie ihr eigenes Glück findet", sagt das Tierheim-Team.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Kinder im Haushalt sollten mindestens sechs Jahre alt sein und verstehen, dass Maya keine Spielzeugpuppe ist. Wichtig: Da sie außerhalb Frankfurts vermittelt wird, um Konfrontationen mit ihren ehemaligen Besitzern zu vermeiden, sucht sie ein Zuhause in weiterer Entfernung.

Potenzielle Interessenten, die der Mutter der kleinen Rasselbande ebenfalls ein passendes Zuhause geben wollen, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies per direkter E-Mail an die Vermittlung des Tierschutzvereins Frankfurt am Main.