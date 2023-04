Gestresster Listenhund träumt von ruhigem Leben bei fairen Besitzern - wer gibt ihm eine zweite Chance?

Staff-Mix Dias sehnt sich fernab des stressigen Alltags im Tierheim nach einer ruhigen Umgebung. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Troisdorf

Trotz der Feierlichkeiten rund ums Eiersuchen sucht der vierjährige Dias weiterhin nach einer neuen geordneten Heimat - schon vor knapp zwei Wochen machten die Mitarbeitenden auf das Schicksal des traurigen Vierbeiners aufmerksam - neue Weggefährten fand der Staff-Mix in der Zwischenzeit jedoch nicht.

Das soll sich allerdings so schnell wie möglich ändern! In einem Beitrag vom heutigen Montag wurde Dias - dessen Art als bester Freund des Menschen gesehen wird - in Hülle und Fülle der Community vorgestellt. "Dias, Staff-Mix, vier Jahre alt, möchte unbedingt gefunden werden 🙏🏻."

Schon auf den ersten Blick wird klar, dass Dias dem Osterhasen mit seinem Schlappöhrchen mächtig Konkurrenz machen dürfte. Um seine Umgebung allerdings im Auge - besser gesagt im Ohr zu behalten - dient sein linkes Ohr fast schon als Antenne.

"Für den jungen Burschen suchen wir erfahrene Menschen, die ihn souverän und fair führen können. Der turbulente Tierheim-Alltag ist für Dias sehr stressig", verrieten die Mitarbeitenden über ihren Schützling.

An der Seite seiner Pflegerinnen und Pfleger möchte Dias nun aus seinem stressigen Alltag ausbrechen und an der Seite von ruhigen Besitzerinnen und Besitzern ein prachtvolles Hundeleben führen. "Sein Zuhause möchte er nicht mit Kindern, Katzen, Rüden oder kleinen Hunden teilen."