Pitbull wird in Schneesturm ausgesetzt: Was auf dem Zettel an seinem Halsband steht, zerreißt jedem das Herz!

Der Pitbull-Boxer-Mischling Andre wurde in einem Park in Atlanta ausgesetzt. An seinem Halsband fand man dabei einen Zettel. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Kaitlyn Ross 11Alive

Der fünfjährige Pitbull-Boxer-Mischling "Andre" verstand sicherlich die Welt nicht mehr, als sein Herrchen ihn in einem Park in Atlanta zurückließ - mitten in einem Schneesturm.

Als man den Hund fand, baumelte ein Zettel an seinem Halsband, der die traurige Geschichte hinter dem Aussetzen enthüllte: "Meinem Vater droht Obdachlosigkeit und er hat niemanden, der mich aufnimmt", liest man in dem handgeschriebenen Brief. "Ich bin ein wirklich guter Hund."

Andres ehemaliger Besitzer erklärt, dass er "zutiefst unglücklich" wäre und kein Tierheim seinen Pitbull-Mix aufnehmen wolle. "Bitte behandelt Andre mit Liebe und Güte."

Kurz nachdem das Schicksal des Vierbeiners auf Facebook öffentlich gemacht wurde, erklärte sich ein Paar bereit, den Hund eine Zeit lang bei sich aufzunehmen.

Währenddessen versuchten sie online, noch mehr Aufmerksamkeit für Andre zu erlangen.