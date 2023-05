Hündin verliert ihr Zuhause und bleibt im Tierheim "unsichtbar": Sammy will nicht mehr alleine sein

Troisdorf - Hündin Sammy lebt nun schon eine ganze Weile im Tierheim in Troisdorf und konnte bislang leider noch kein Besucher-Herz erobern. Dabei ist es der größte Traum der Vierbeinerin, endlich in ein richtiges Zuhause umziehen zu können.

Hund Sammy kam schon vor einer Weile ins Tierheim Troisdorf, doch niemand interessierte sich bislang für sie. © Instagram/tierheim__troisdorf

Am Dienstag hatten die Troisdorfer Tierretter ihren Schützling bei Instagram vorgestellt und in ihrem neuesten Beitrag die traurige Geschichte des Hundes geschildert, der bislang vom Pech verfolgt wurde.

Sammy verlor ihr Zuhause, weil ihre vorigen Besitzer die Auflagen zur Haltung eines Listenhundes nicht erfüllt hatten. Listenhunde unterliegen in Deutschland nämlich strengen Regelungen, da sie pauschal als "gefährlich" eingestuft werden.

So landete Sammy schließlich im Tierheim - ein Schicksal, das sie mit vielen Artgenossen teilt, wie ihre Pfleger erklären.

In der Pflege der Mitarbeiter ist die acht Jahre alte Hündin zwar vorübergehend in den besten Händen, dennoch sehnt Sammy sich nach einem richtigen Zuhause. Das zu finden ist allerdings gar nicht so leicht, denn im Tierheim "geht sie irgendwie unter", wie ihre Pfleger schilderten.

Mit Stress und Hektik kommt die hübsche Staffordshire-Mix-Hündin nicht gut zurecht. Zum Kennenlernen braucht sie zudem etwas mehr Zeit als manch anderer Hund.

Doch ist Sammy erst einmal aufgetaut, zeigt sie ihre aufgeschlossene Seite, "liebt Zuwendung und genießt die Zeit mit ihren Menschen sehr".