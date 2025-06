Nach Sicherstellung: Junger Labrador hofft auf seine zweite Chance

Wiesbaden - Für den hübschen, zwei Jahre alten Labrador Oscar sucht das Tierheim in Wiesbaden gerade ein neues Zuhause.

Oscar wurde nach einer Sicherstellung in das Tierheim in Wiesbaden gebracht, weil sein vorheriger Besitzer ihn nicht artgerecht gehalten hatte. © Bild-Montage: Tierheim Wiesbaden

Allerdings sollten Interessenten genügend Zeit und Geduld mitbringen, um dem jungen Rüden alles beizubringen, was er für ein erfülltes Hundeleben so benötigt.

Seine bisherige Zeit war wohl leider alles andere als gut. Denn wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, hatte das Veterinäramt Oscar seinem vorherigen Halter abgenommen: Er sei dort nicht artgerecht gehalten worden. Weitere Details kennt man im Tierheim aber auch nicht.

Genauso wenig wie über Oscars bisheriges Leben bekannt ist. Allerdings hat man in seinem früheren Zuhause offenbar so gut wie keinen Wert auf Erziehung gelegt. Das müsste nun also alles von seinen neuen Menschen nachgeholt werden.

Hinzu kommt laut der Webseite, dass Oscar eben auch noch mitten in der Pubertät steckt. Er habe jede Menge Energie und Tatendrang und will gerade so viel wie möglich kennenlernen und erleben.

Er freue sich überschwänglich über jeden Menschen und jeden Hund, der ihm über den Weg läuft. Dabei passiere es aber häufig, dass der Rüde in seiner Begeisterung die Distanz verliere.

Hier müsse er noch lernen, sich mehr zurückzunehmen und seinen Überschwang etwas zu drosseln.