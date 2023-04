Hund wird nach nur 48 Stunden zurück ins Tierheim gegeben: Doch dann ändert sich alles

Köln - Viel Stress und zwei Umzüge musste Hund Frodo aus dem Tierheim Dellbrück in kurzer Zeit über sich ergehen lassen. Jetzt hat der Vierbeiner allerdings ein waschechtes Happy End gefunden!

Ab sofort wird gemeinsam mit seiner großen Schwester Piri gekuschelt. © Instagram/Screenshot/Tierheim Dellbrück

Ähnlich wie seinen Namensvetter aus der erfolgreichen Herr-der-Ringe-Trilogie zog es auch den kleinen Frodo aus Dellbrück reichlich durch die Gegend.

Das traurige und zugleich tragische Schicksal nahm erst vor wenigen Tagen seinen Lauf, als seine nun Ex-Besitzer die kleine lockige Frohnatur bereits nach 48 Stunden (!) wieder zurückgaben... Der Grund: Überforderung.

Für satte 1650 Euro zog Weltentdecker Frodo in sein neues Reich und war gerade dabei, mit allem vertraut zu werden und sich zurecht zu schnuppern - da wurde der Vierbeiner schon wieder aus seinem neuen Umfeld gerissen. Doch seine Rettung nahte schnell! Eine liebevolle Kollegin des Tierheims aus Dellbrück nahm sich dem irritierten Kleinen an und nahm in nach der Arbeit mit nach Hause.

"Er war von Anfang an das bravste Hundekind, das man sich nur vorstellen kann", berichteten die Tierretter. Unvorstellbar also, dass ihn seine einstigen Besitzer schon nach 48 Stunden wieder ziehen ließen.