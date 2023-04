Junge Katze träumt von neuem Zuhause: Eine gut gefüllte Speisekammer ist Pflicht!

Köln - Kater Ludwig lebt bereits seit einiger Zeit im Tierheim in Köln-Dellbrück, viel lieber würde der Vierbeiner jedoch in ein richtiges Zuhause umziehen. Seine Pfleger rührten nun kräftig die Werbetrommel für ihren Schützling.

Bei Leckerlis kann Kater Ludwig einfach nicht widerstehen. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Am Mittwochabend teilten die Kölner Tierretter einen neuen Beitrag auf ihrem Instagram-Kanal, in dem sie Ludwig den rund 50.000 Fans vorstellten und im selben Zuge auch die Geschichte der Katze schilderten.



Demnach war der Vierbeiner - wie viele andere Bewohner der Einrichtung - vor einiger Zeit als Fundtier bei den Tierrettern gelandet und macht seither das Katzenhaus unsicher.

Ludwigs Leidenschaft ist laut seinen Pflegern das Schlemmen, weshalb mit dem etwa drei Jahre alten Vierbeiner nicht gerade "gut Kirschen essen ist, wenn er hungrig ist", wie aus dem Beitrag hervorging. "Und er ist sehr oft hungrig. Also praktisch immer", verriet das Tierheim.

Dass Ludwig noch "so eine gute Figur" habe, grenze an "ein Wunder". Wer den Kater adoptiert, solle ihm daher am besten einen Heimtrainer zur Verfügung stellen, wie seine Pfleger scherzten.

Für den Stubentiger suchen die Tierretter nun nach einer neuen Bleibe in Wohnungshaltung, denn Ludwig ist FIV-positiv und darf leider nicht mehr nach draußen.