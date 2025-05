Anwohner entdecken Katze in brenzliger Situation und handeln sofort

Lage - Aufmerksamen Anwohnern ist es zu verdanken, dass eine Katze im nordrhein-westfälischen Lage am Samstag aus einer ziemlich brenzligen Situation gerettet wurde. Das Tier klemmte in einem Fenster fest, seine Besitzer waren nicht daheim.

Die Samtpfote steckte fest und benötigte offensichtlich Hilfe. © Freiwillige Feuerwehr Lage

Wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Lage am Samstag berichtete, waren die Einsatzkräfte am Vormittag in die Bandelstraße alarmiert worden, nachdem Nachbarn eines dortigen Mehrfamilienhauses auf die Samtpfote aufmerksam geworden waren.

Die Katze hatte sich demnach in einem gekippten Fenster eingeklemmt und schaffte es nicht mehr, sich aus eigener Kraft aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Weil sich das Fenster auch noch im Dachgeschoss des Hauses befand und die Katzenbesitzer nicht zu Hause waren, konnten die Anwohner dem Tier nicht helfen und riefen schließlich die Feuerwehr zu Hilfe.

Die Kameraden rückten daraufhin mitsamt einer Drehleiter an, retteten die Vierbeinerin behutsam aus ihrer Notlage und brachten sie auf sicheren Boden. Dort wurde die Mieze in die Hände der Polizei übergeben, die sie umgehend in eine Tierklinik brachten, wo sie erstversorgt wurde.