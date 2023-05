Kleine Katzen in jämmerlichem Zustand gefunden: Was ist mit ihren Augen passiert?

Troisdorf – Ein dringender Notfall beschäftigt zurzeit die Mitarbeiter des Tierheims Troisdorf . Vier Fundkitten sind in ihrer Obhut gelandet. Leider befinden sich die Kleinen in einem absolut jämmerlichen Zustand.

Das Kätzchen und seine Geschwister sind völlig verwahrlost im Tierheim Troisdorf gelandet. © Instagram/Tierheim Troisdorf

"Wir brauchen viele gedrückte Daumen", appellieren die Pfleger am heutigen Samstag in einem Instagram-Beitrag. Dazu teilten sie zwei Fotos, die Tierfreunden spontan das Herz in die Hose rutschen lassen.

So sind auf den Bildern vier kleine Katzen zu sehen, die den Angaben zufolge am Freitag in freier Wildbahn gefunden wurden. Bei ihrer Ankunft im Tierheim hätten sie sich "in ganz miserablem Zustand" befunden, erklären die Pfleger.

Tatsächlich steht es schlimm um das Samtpfoten-Quartett: "Die Zwerge sind viel zu dünn und haben schlimm entzündete Augen."

Auf den Fotos ist zu erkennen, dass die Ränder gerötet sind und die Kitten ihre Augen schon gar nicht mehr richtig öffnen können. Kaum vorstellbar, wie viel Schmerzen die Entzündung ihnen bereiten muss.

Obwohl die Miezen sich inzwischen in guten Händen befinden, steht ihnen nun ein harter Kampf bevor.