Sie wurde einfach ausgesetzt: Gibt es für Katze Laureen ein Happy End?

Hamburg - Wer hat Erbarmen und schenkt ihr ein richtiges Zuhause? Die Europäisch-Kurzhaar-Katze Laureen sitzt seit einigen Monaten in Hamburg im Tierheim. Sie hofft auf ein Happy End.

Katze Laureen aus dem Hamburger Tierheim sucht ein liebevolles Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, wurde die circa fünf Jahre alte Fellnase ausgesetzt und daraufhin am 28. Februar dieses Jahres in die Obhut des Tierheims an der Süderstraße gegeben.

Dort präsentiert sich die Vierbeinerin bisher sehr verschreckt und zurückhaltend. Laut ihren Pflegern weiß sie noch nicht so recht, wie sie mit den ganzen neuen Menschen und Eindrücken umgehen soll.

Immerhin: Laureens Bezugstierpflegerin darf die Samtpfote hin und wieder schon streicheln - der Wunsch nach Liebe und Zuneigung ist bei dem Tier also grundsätzlich durchaus vorhanden.

Klar ist, dass die aktuelle Tierheim-Bewohnerin liebevolle Menschen sucht, die ihr ausreichend Zeit geben, um sich in ihrem neuen Zuhause einzuleben und sie dabei unterstützen, neuen Mut zu fassen.